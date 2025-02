Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung gipfelt mit Krankenhausbesuch

Mannheim (ots)

Mannheim-Käfertal: Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03.37 Uhr in der Koblenzer Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen (33 und 34 Jahre alt) und einer mehrköpfigen Tätergruppe. Im Rahmen dieser wurden die beiden Geschädigten zusammengetreten und geschlagen, wobei einer von ihnen sichtbare Gesichtsverletzungen davontrug. Laut Aussagen der Geschädigten flüchtete ein Teil der Täterschaft mit einem Audi in Richtung B 38, während die restlichen Beschuldigten sich weiterhin im Bereich der Koblenzer Straße aufhalten sollten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief jedoch negativ. Konkrete Täterbeschreibungen konnten nicht erhoben werden. Beide Geschädigte wurden vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt, wobei einer der Geschädigten zur weiteren Behandlung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621-718490, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell