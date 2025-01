POL-RE: Marl: schwarzer Volvo gestohlen

Recklinghausen (ots) - Am heutigen Vormittag kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Fahrradfahrer. Ein 25-Jähriger aus Datteln war gegen 08:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Lange Straße in Richtung Ickern unterwegs. Im Kreuzungsbereich Habinghorster Straße kollidierte er mit einem Linienbus, der in Richtung Datteln fuhr. Nach ersten Zeugenaussagen missachtete der Mann aus Datteln vermutlich eine rote ...

