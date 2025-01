Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frau vom Pedelec gestoßen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag (25.01.) kam es zu einem Raub zum Nachteil einer 44-Jährigen aus Gladbeck.

Gegen 12:40 Uhr fuhr die Radfahrerin auf einem Verbindungsweg, der am Haarbach entlangläuft und an der Sandstraße endet. Nach ersten Erkenntnissen kamen ihr hier zwei bislang unbekannte Männer entgegen und stießen sie von ihrem Pedelec. Einer der Tatverdächtigen soll daraufhin auf das Pedelec gestiegen und mit diesem davongefahren sein. Der zweite Mann soll ihm zu Fuß in Richtung Kampstraße gefolgt sein.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 m, schlank, dunkel gekleidet

Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell