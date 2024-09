Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Kriminalpolizei ermittelt nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Mörfelden-Walldorf (ots)

Fahrraddiebe hatten es in der vergangenen Nacht auf ein E-Bike abgesehen. Zwischen 20:30 Uhr am gestrigen Mittwoch (25.9.) und Donnerstag (26.9.) haben Unbekannte im Rothwiesenring ein E-Bike im Wert von über 3.000 Euro gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Fahrrad der Marke Centurion E-Fire City R650i mit einem Faltschloss und einer Stahlkette an einem Fahrradständer vor ihrer Wohnanschrift abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 9:40 Uhr fiel auf, dass der Fahrradständer beschädigt und das E-Bike samt Sicherungen verschwunden war. Das Kommissariat 41 aus Mörfelden-Walldorf ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06142/696-0.

