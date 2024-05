POL-GT: Brückengeländer am Abrocksbach umgestoßen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Schloß Holte- Stukenbrock (FN) Am 09.05.2024 kam es gegen 10:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Paderborner Strasse in Schloß Holte- Stukenbrock. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wollte eine 46- jährige Fahrerin eines PKW VW aus Bielefeld, die auf der Paderborner Strasse in Richtung Hövelhof unterwegs war, an der dortigen Einmündung nach links in den Bonifatiuswseg abbiegen. Beim ...

mehr