Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Mit 128 km/h statt erlaubter 50 km/h unterwegs

Autofahrer droht zweimonatiges Fahrverbot

Reichelsheim (ots)

Nach Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Ortsteil Erzbach haben Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Laufe des Mittwochnachmittags (25.9.) Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 3105 im Bereich des Lindenplatzes durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 14 Uhr und 17 insgesamt 492 Fahrzeuge gemessen, wovon 85 zu schnell unterwegs waren. In dem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Insgesamt 59 Verkehrsteilnehmende müssen mit einem Verwarngeld rechnen, da sie bis zu 71 km/h auf dem Tacho hatten. Ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg kommt auf 26 Fahrerinnen und Fahrer zu, da sie die Höchstgeschwindigkeit um mindestens 22 km/h überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus dem Kreis Erbach, der mit 128 km/h und somit mit weit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit durch die Messstelle fuhr. In diesem Fall werden zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 600 Euro sowie zwei Monate ohne Führerschein fällig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell