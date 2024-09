Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad-König: Drogen und Klappmesser bei 18-Jährigem sichergestellt

Bad-König (ots)

Intensive Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats führen zu umfangreichen Sicherstellungen bei Heranwachsenden.

Seit einiger Zeit stand ein 18-Jähriger im Fokus des Rauschgiftkommissariats 34 der Odenwälder Kriminalpolizei. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten Hinweise auf einen möglichen, monatelangen illegalen Handel mit Drogen erlangt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Am Dienstag (24.9.) durchsuchten Ermittler in Bad König die Wohnung und stießen auf eine umfangreiche Sammlung illegaler Substanzen und Gegenstände. Darunter befanden sich unter anderem über 100 Gramm Amphetamin, 19 Gramm Ecstasy, 40 LSD-Trips, 23 Gramm Marihuana, Ketamin in kristalliner Form sowie sogenannte "Magic Mushrooms". Neben dem Marihuana fand sich auf einem Nachtschränkchen griffbereit ein Klappmesser. Auch pyrotechnische Gegenstände ohne gültige Prüfzeichen wurden in der Wohnung entdeckt und beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige musste sich umfangreichen polizeilichen Maßnahmen unterziehen und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Person tatsächlich im großen Stil mit den gefundenen Substanzen gehandelt haben könnte.

