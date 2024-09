POL-DA: Reinheim: 19-Jähriger nach Sachbeschädigung festgenommen

Darmstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstag (21.9.) bis Mittwoch (25.9.) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad am Viktoriaplatz. Die Täter überwanden die technische Sicherung und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Motorrad das Kennzeichen ALZ-A 166 befestigt. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige ...

