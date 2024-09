Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Anzeige gegen 48-Jährige nach Verkehrskontrolle

Rüsselsheim (ots)

Eine 48-Jährige muss sich nach einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23 Uhr am Mittwochabend (25.9.) stoppte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim die Autofahrerin. Bei der anschließenden Überprüfung gab sie zunächst falsche Personalien an und machte unstimmige Angaben. Der mutmaßliche Grund hierfür war schnell gefunden. Die 48 Jahre alte Frau ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihr wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entzogen worden. Zudem räumte sie ein, vor der Fahrt ebenfalls Cannabis konsumiert zu haben. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

