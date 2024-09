Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug stürzt ins Gleisbett

Ermittlungen gegen 23-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (wir haben berichtet) richten sich die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen, der im Verdacht steht, zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Fahrzeugs gesessen zu haben. Der junge Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, blieb über Nacht in einer Gewahrsamszelle. Da auch nicht auszuschließen war, dass er unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das Fahrzeug, mit dem das Trio unterwegs war, am 11. September 2024 in Griesheim entwendet wurde. Zudem dürften die drei Tatverdächtigen auch für einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Studentenwohnheims in der Havelstraße am frühen Sonntagmorgen (22.9.) in Frage kommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen kam der 23-Jährige am Mittwoch zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5872280

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell