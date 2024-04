POL-PDMT: Hundsangen - Aufbruch eines Geräteschuppens ***Zeugen gesucht***

Kaltenholzhausen (ots) - Am Mittwoch, den 27.03.2024, kam es in der Kirchgasse und Im Borngarten zwischen 4 und 5 Uhr zu zwei versuchten Diebstählen aus Pkw. Der oder die unbekannten Täter schlugen hierbei jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, blieben bei der Suche nach Wertgegenständen jedoch erfolglos. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010. Rückfragen bitte an: ...

mehr