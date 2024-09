Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (25.9.) hatten es Kriminelle im Stadtteil Walldorf auf einen schwarzen Audi Q5 abgesehen, mit dem sie unerkannt das Weite suchten. Gegen 7.20 Uhr am Mittwochmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des SUV mit dem amtlichen Kennzeichen F-CB 82. Der Wagen war seit 22 Uhr am Vorabend in der Bahnstraße abgestellt. Wie die bislang noch unbekannten Täter das Auto stehlen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen der Rüsselsheimer Kripo. Das Kommissariat 21/22 sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer hat in der Nacht Verdächtiges bemerkt? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell