Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallstelle wird gesucht/Fahrerin stark alkoholisiert

Prüm (ots)

Am Samstag, 21.09.2024 kurz vor 17.00 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau mit ihrem silbernen PKW die Tiergartenstraße Prüm in Richtung Prüm-Tafel. Wie sich später herausstellte war die Frau stark alkoholisiert. Ihr kam ein Streifenwagen entgegen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Frau verlor kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr direkt auf den Streifenwagen zu. Kurz vor einer Kollision beider Fahrzeuge, konnte sie gegenlenken und vermied letztendlich einen Verkehrsunfall. Sie bog anschließend auf die L 17 Richtung Obermehlen ab. Die Polizeibeamten fuhren ihr nach und gaben ihr Haltezeichen, um sie zum Anhalten zu bewegen. Zunächst missachtete sie die Haltezeichen und kam in einer Linkskurve, Höhe des Weilers Wirbelscheid nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den dortigen Graben. Danach hielt sie an und wurde kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden an ihrem Fahrzeug frische Unfallspuren am Übergang des Kotflügels zur Beifahrertür festgestellt. Diese konnten der vorliegenden Fahrt nicht zugeordnet werden.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen oder Geschädigte eines entsprechenden Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

