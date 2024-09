POL-PDWIL: Unfall mit schwerverletztem Kind

Wittlich (ots) - In der Zeit von Samstag, 21.09.2024, 03.00 Uhr bis 07.00 Uhr wurde auf einer Terrasse eines Restaurants in der Trierer Landstraße 6 schwarze Stehlampen mittels Schraubendreher abmontiert und entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße ...

mehr