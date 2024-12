Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Unfall

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (13. Dezember) fiel ein Mann von einer Brücke in Dortmund. Der Verunglückte erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 18 Uhr teilte die Polizei Dortmund der Bundespolizei mit, dass ein Mann von einer Brücke in den Gleisbereich in Dortmund-Marten gestürzt sei. Dieser soll zuvor in der Gegend laut stark randaliert haben. Die Feuerwehr Dortmund war bereits ebenfalls vor Ort. Bei der Befragung gab ein 38-Jähriger an, dass der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann sich auf der Brücke an der Steinhammerstraße befand und rückwärts in die Gleise gefallen sei. Der Zeuge alarmierte unverzüglich den Rettungsdienst und habe sich dann durch die Böschung zu dem Verunfallten begeben. Anschließend habe er den Deutschen aus dem Gleisbereich gezogen. Dabei sei er bei Bewusstsein gewesen, jedoch sehr schwer verletzt.

Die Beamten veranlassten unvermittelt die Stromabschaltung sowie Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG. Erst dann konnte eine gefahrenlose Bergung des 43-Jährigen durch die angeforderte Höhenrettung erfolgen. Der schwerverletzte Dortmunder wurde in eine Unfallklinik verbracht.

Die Streckensperrung konnte gegen 19:25 Uhr wieder aufgehoben werden. Es kam zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen.

