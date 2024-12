BPOL NRW: Glied auf Bahnsteig entblößt - Bundespolizei stellt 39-Jährigen

Essen (ots) - Gestern Vormittag (12. Dezember) griff eine vierköpfige Gruppe einen Mann am Essener Hauptbahnhof an. Bundespolizisten führten eine Videoauswertung durch. Gegen 11:40 Uhr wurde ein 55-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Dieser gab an, bestohlen und anschließend geschlagen worden zu sein. Der Deutsche äußerte gegenüber den Beamten, dass er sich zu einer Personengruppe ...

mehr