POL-MG: Ladendetektiv angegriffen und verletzt | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagnachmittag, 16. April, hat ein 29-jähriger Tatverdächtiger in einem Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße einen gewerbsmäßigen Diebstahl begangen. Ein Richter ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft gegen den Mann an. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung zu einem Drogeriemarkt in der Mönchengladbacher Innenstadt. Dort ...

mehr