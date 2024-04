Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 29-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16. April, hat ein 29-jähriger Tatverdächtiger in einem Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße einen gewerbsmäßigen Diebstahl begangen. Ein Richter ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung zu einem Drogeriemarkt in der Mönchengladbacher Innenstadt. Dort hatte ein Mitarbeiter einen Ladendiebstahl gemeldet. Er hatte einen 29-Jährigen bei einem Diebstahl beobachtet und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Tatverdächtige war wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten und verfügt nicht über einen festen Wohnsitz. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Dort übergaben sie ihn Ermittlern der Kriminalpolizei, die in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe prüften. Am Folgetag, 17. April, führten sie ihn einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft gegen den 29-Jährigen erließ. (sg)

