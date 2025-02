Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie sich ein junger Mann an einem in der Reilinger Hauptstraße abgestellten Dienst-KFZ der Polizei zu schaffen machte. Dem Mann war es gelungen, das hintere Kennzeichen des Funkstreifenwagens zu entwenden und ...

