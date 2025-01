Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Pkw auf Landesstraße 362 alleinbeteiligt verunfallt

Nagold (ots)

Am frühen Montagmorgen ist ein Porsche-Fahrer alkoholisiert unterwegs gewesen und mit seinem Pkw von der Straße abgekommen.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der 31-jährige Fahrer die L 362 von Nagold kommend in Fahrtrichtung Jettingen. Gegen 0:30 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutschte am rechten Fahrbahnrand eine Böschung entlang. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da beim Fahrer eine alkoholische Beeinflussung angezeigt war, wurde ihm ein Atemalkoholvortest angeboten. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und vorläufig seinen Führerschein abgeben. Weder der 31-jährige Fahrer noch sein Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Sabine Maag, Pressestelle

