POL-MA: Heidelberg: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zeugen meldeten am Sonntag der Polizei einen Verkehrsunfall im Stadtteil Altstadt, bei dem beide Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle flüchteten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein zunächst unbekannter Fahrer gegen 6.20 Uhr mit einem Peugeot auf den Neckarstaden in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs. In Höhe der Fahrtgasse kam er aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte an der dortigen Einmündung auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Mauer. Anschließend seien zwei Personen, eine Frau und ein Mann, aus dem Auto ausgestiegen und in Richtung Ernst-Walz-Brücke geflüchtet. Den Peugeot ließen sie an der Unfallstelle zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden flüchtigen Personen verlief zunächst ohne Erfolg. Später jedoch wurden zwei verdächtige Personen an einem Krankenhaus im Stadtteil Neuenheim gemeldet. Dabei handelte es sich um die 27-jährige Halterin des Peugeot und einen 34-jährigen Mann, welcher nach bisherigem Kenntnisstand das Fahrzeug geführt hatte. Dieser hatte sich bei dem Unfall offenbar Verletzungen am Fuß zugezogen, die er nun im Krankenhaus behandeln lassen wollte.

Bei den weiteren Überprüfungen bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 34-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in medizinische Behandlung gegeben.

Gegen den 34-Jährigen wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und sachdienlichen Hinweise um Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

