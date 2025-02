Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbruch auf Privatgrundstück - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr in einen auf einem Privatgrundstück abgestellten und abgeschlossenen Pkw der Marke BMW in unbekannter Weise ein. Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht festzustellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Fahrzeug 120 Euro Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

