Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Hünxe (ots)

Am Montag, dem 18.11.2024, kam es gegen 17:50 Uhr in Hünxe an der Kreuzung Dinslakener Straße, Alte Weseler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 77-Jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 48-jährige Frau aus Hünxe war mit ihrem Pkw auf der Dinslakener Straße aus Richtung Drevenack kommend in Fahrtrichtung Dinslaken unterwegs. Auf der Kreuzung Dinslakener Straße, Alte Weseler Straße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 77-Jährigen Fußgänger aus Hünxe, der die Dinslakener Straße aus dem dortigen Industriegebiet kommend in Gehrichtung Ortskern überqueren wollte. Durch Den Zusammenstoß wurde der 77-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zunächst zu einem örtlichen Krankenhaus und später in eine spezielle Unfallklinik nach Düsseldorf verbracht.

An der Kreuzung wird der Verkehr durch eine Lichtsignalanlage (Ampel) geregelt, die zur Unfallzeit funktionstüchtig war. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung eines speziellen Unfallaufnahme-Teams aus Essen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Dinslakener Straße zwischen Alte Weseler Straße und dem Gansenbergweg für etwa 3 Stunden gesperrt. Die Angehörigen des 77-Jährigen wurden durch den polizeilichen Opferschutzes betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das zuständige Verkehrskommissariat der KPB Wesel aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell