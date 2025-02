Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt zwei Fahrzeuge und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zwischen 08:00 Uhr und 10:45 Uhr die Römerstraße in Nußloch und beschädigte dabei zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. An beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

