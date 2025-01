Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (25.01.2025) betraten gegen 16:10 Uhr unbekannte Täter ein Grundstück an der Spandauer Straße und versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte die maskierten Personen auf der Terrasse, als diese versuchten, an die Fenster zu gelangen. Die Verdächtigen wurden als zwei männliche Personen mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Trotz Fahndung entkamen die Täter unerkannt. Hinweise zum Fahrzeug, den Tätern oder dem Vorfall können an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 übermittelt werden.

