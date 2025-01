Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Autofahrerin durch Laserpointer geblendet - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Am Freitagabend (24.01.2025) gegen 20 Uhr wurde eine 19-jährige Autofahrerin auf der Straße Steinernkamp in Hohenhausen von unbekannten Personen mit Laserpointern geblendet. Die Frau musste ihr Fahrzeug stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Auch ein vorausfahrendes Fahrzeug wurde offenbar geblendet, setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Laserstrahlen, die aus mehreren hundert Metern Entfernung in den Farben Blau und Grün auf die Fahrbahn gerichtet wurden, verursachten eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg, und es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

