Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bildungsinstitut.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (24.01.2025), 18:15 Uhr, bis Sonntag (26.01.2025), 13:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in das "Institut für Bildung & Sprache" an der Breiten Straße ein. Sie durchsuchten Büroräume, wobei sie einen Laptop, eine Schreckschusswaffe und eine Schlüsselkassette mit Ersatzschlüsseln entwendeten. Mehrere Innentüren wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet. Zeugen oder Hinweise zum Vorfall oder verdächtigen Personen können sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 melden.

