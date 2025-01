Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Schaukasten eines Schuhgeschäfts.

In der Zeit von Samstag (25.01.2025), 19 Uhr, bis Sonntag (26.01.2025), 21:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere einzelne Schuhe aus einem Schaukasten eines Schuhgeschäfts an der Langen Straße. Die Glasscheibe des Schaukastens war geöffnet, jedoch ohne Beschädigungen. Wer Informationen zum Diebstahl oder verdächtigen Personen im Umfeld der Langen Straße hat, kann sich an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 wenden.

