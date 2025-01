Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (24.01.2025) ereignete sich auf der Pagenhelle in Lemgo ein Unfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 15:50 Uhr musste ein 51jähriger Lemgoer dort mit seinem Renault anhalten, weil das vor ihm fahrende Auto in eine Grundstücksein-fahrt abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender 43-Jähriger, ebenfalls aus Lemgo, reagierte zu spät. Er führ mit seinem Toyota auf den wartenden Renault auf. Im Verlauf der Unfallaufnahme klagte der Fahrer des Renault über Schwindelgefühle und Nackenschmerzen. Die Polizei bestellte daraufhin einen Rettungswagen, der das Unfallop-fer zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell