POL-LIP: Lemgo. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (22.01.2025) in der Zeit von 07:40 Uhr bis 19:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Fröbelweg ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was genau gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche ...

