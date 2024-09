POL-PIKIR: Verbotswidrige Nutzung des Wirtschaftsweges zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim

Kirn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist ein bisher unbekannter Täter in die Eisdiele am Marktplatz in Kirn eingebrochen. Demnach verschaffte dieser sich gewaltsamen Zugang durch ein Fenster und gelangte so ins Innere des Verkaufsraums. Dort entwendete er lediglich ein elektronisches Gerät. Eine Videoaufzeichnung vom Innenraum ist vorhanden und wird ausgewertet. Es handelt sich beim Täter um einen Mann mit einer reflektierenden Jacke. Er trug zudem ...

