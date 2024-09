Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall Obersteiner Straße

Kirn (ots)

Am heutigen Sonntag, 15.09.24 gegen 06:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Obersteiner Straße in Kirn. Demnach befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel die Obersteiner Straße von der B41 kommend. Im Einmündungsbereich B41, Obersteiner Straße, kommt er dann aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Opelfahrer wird durch den Zusammenstoß kurze Zeit im Fahrzeug eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr Kirn aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wird zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner wird demnach mit seinem Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entsteht an beiden Fahrzeugen Totalschaden, welcher mindestens 40.000 Euro betragen dürfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell