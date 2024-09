Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall beim Überholen

Gem. Nußbaum, K20 (ots)

Am Donnerstag, den 05.09.2024 kam es gegen 07:05 Uhr auf der K20 in der Gemarkung Nußbaum nach einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus der VG Nahe-Glan war mit seinem Opel in Richtung Daubach unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve nach der Abfahrt Dörndich entschloss sich der Opelfahrer dazu, einen vor sich fahrenden Sattelzug sowie Traktor zu überholen. Währenddessen kam dem 44-Jährigen ein Audi A5 entgegen. Geistesgegenwärtig konnte der 23-jährige Audi-Fahrer ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Jedoch ließ sich ein seitlicher Zusammenstoß der beteiligten PKW nicht abwenden. Der Audi kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Zeitgleich touchierte der Unfallverursacher leicht den Auflieger des LKW, an dem nur leichter Sachschaden entstand. Alle beteiligten Fahrer sowie ihre Insassen blieben unverletzt. Die beiden PKW erlitten wirtschaftlichen Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell