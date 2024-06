Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - In Bäckerei eingebrochen/Ihlow - Eternitplatten unerlaubt entsorgt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - In Bäckerei eingebrochen

Unbekannte Täter sind in eine Bäckerei in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei in der Friesenstraße. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 1.50 Uhr. Zeugen, die auffällige Personen gesehen haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Nummer 04941 606215.

Ihlow - Eternitplatten unerlaubt entsorgt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem unerlaubten Umgang mit Abfällen in Ihlow. In der Zeit vom 28.05.2024, 20 Uhr, bis zum 29.05.2024, 8 Uhr, haben unbekannte Täter acht Eternitplatten unerlaubt entsorgt. Die Täter legten die Faserzementplatten auf dem Grünstreifen im Neuwoldner Weg, zwischen den Hausnummern 2 und 4, ab. Ebenso wurden Platten im dortigen wassertragenden Graben entsorgt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell