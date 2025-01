Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannte Täter beschädigen Fahrzeug und versuchen Einbruch.

Lippe (ots)

Von Mittwochnachmittag (22.01.2025, 15 Uhr) bis Donnerstagmorgen (23.01.2025, 6 Uhr) versuchten unbekannte Täter in einen Container auf dem Gelände des Kreishauses an der Felix-Fechenbach-Straße einzubrechen. Der Container, in dem Leergut gelagert war, blieb trotz der Beschädigungen durch den Einbruchsversuch weiterhin verschlossen. Zudem wurde zur selben Zeit festgestellt, dass ein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Kreishaus beschädigt wurde. Ein weißer Mercedes-Benz Vito wies an einer Tür tiefe Kratzer auf. Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Vorfälle besteht der Verdacht, dass diese möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei Lippe bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

