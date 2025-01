Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Raub auf Geschäft.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (22.01.2025) gegen 20 Uhr überfielen drei bisher unbekannte Täter den Nahkauf in der Dalbker Straße in Lipperreihe. Unter Anwendung von Gewalt forderten sie die Angestellte zur Herausgabe des Bargelds. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - ca. 1,80 m groß - ca. 20 Jahre alt - sportliche, etwas dickere Statur - trug eine dunkle Jacke mit Kapuze/Mütze - schwarze Sturmhaube

Täter 2: - ca. 1,90 m groß - ca. 20 Jahre alt - sportliche, schlanke Statur - trug eine helle Jacke - schwarze Sturmhaube Täter 3: - Ohne Beschreibung

Die Täter sollen sowohl Deutsch als auch vermutlich Arabisch untereinander gesprochen haben. Mit der erbeuteten Summe Bargeld flüchteten die Täter anschließend zu Fuß in Richtung Brückenweg, wo ein nicht näher beschriebener Mann in einem silbernen VW Touran mit Gütersloher Zulassung als Fluchtfahrzeug wartete. Das Fahrzeug entfernte sich dann in Richtung Stukenbrock. Die Höhe des entwendeten Bargelds ist noch nicht abschließend bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell