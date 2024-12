POL-DH: --- Wetschen - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenüberfall

Diepholz (ots) - Syke - Einbruch und Werkzeugdiebstahl Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Halle. In der Halle öffneten sie insgesamt 14 Transporter und entwendeten diverse Werkzeuge. Da das Diebesgut mit ...

mehr