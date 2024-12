Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbruch und Werkzeug Diebstahl - Weyhe, Quad Diebstahl

Festnahme ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch und Werkzeugdiebstahl

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Halle. In der Halle öffneten sie insgesamt 14 Transporter und entwendeten diverse Werkzeuge. Da das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein muss, bittet die Polizei um Hinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren und Videoaufzeichnungen gesichert. Der angerichtete Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise auf Personen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Pkw überschlägt sich

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr ist eine 37-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in der Straße Nienstedt verunfallt. Dabei wurde sie und ihre beiden Kinder verletzt. Die 37-Jährige befuhr die Straße in Richtung Sudwalde, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Straße abkam. Das Fahrzeug geriet in den Seitenraum, überschlug sich und blieb auf einem Acker liegen. Die 37-jährige Fahrerin und ihre beiden 4 und 8 Jahre alten Kinder erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Weyhe - Quad Diebstahl / Festnahme

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 02.40 Uhr in einen Schuppen in der Rumpsfelder Heide eingebrochen und haben insgesamt 4 Quads aus dem Schuppen geholt. Als sie mit den Quads auf einem Acker "Probefahrten" unternahmen, wurden Anwohner aufmerksam und informierten die Polizei. Einen Täter konnte die Polizei noch auf dem Hof antreffen und festnehmen. Zwei weitere Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in einem weißen Transporter. Die Polizei stellte auf dem Hof noch einen Bootsanhänger sicher, auf dem diverse Werkzeuge abgelegt waren. Der Festgenommene wurde zur Dienststelle verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen, auch zur Herkunft der Werkzeuge, aufgenommen. Hinweise, insbesondere zu dem weißen Transporter und der Herkunft der Werkzeuge, nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

