Diepholz (ots) - Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr bedrohte in Neuenkirchen, Rosenweg, ein 73-jähriger Mann im Verlauf einer Auseinandersetzung seine Ehefrau mit einer Schusswaffe. Die Frau konnte sich unverletzt zu Nachbarn in Sicherheit bringen. Der Mann verblieb in der Wohnung und konnte nach kurzer Beobachtung beim Verlassen des Hauses im Garten von der Polizei festgenommen werden. Der Festgenommene wurde zu ...

mehr