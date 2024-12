Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kind angefahren und geflüchtet - Diepholz, Pkw nach Unfall mit vermutlichem Diebesgut zurückgelassen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Kind angefahren und geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Ein 8-jähriges Kind wurde am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr an der Bedarfsampel an der Kreuzung Hauptstraße / Schulstraße / Kirchstraße angefahren und leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete anschließend. Der 8-Jährige wollte zusammen mit seiner Schwester an der Bedarfsampel von der Kirchstraße die Hauptstraße überqueren. Als die Ampel für die Kinder Grün zeigte, ging der 8-Jährige los. Ein vermutlich brauner Kleinbus touchierte, von links kommend, den Jungen, sodass dieser stürzte und zum Glück nur leicht am Bein verletzt wurde. Der Verursacher hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Kirchweyhe fort. Die Geschwister liefen sofort nach Hause und erzählten was passiert war. Zusammen mit der Mutter wurde dann die Polizei informiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden. Insbesondere wird ein vermutlich brauner Kleinbus gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Schwaförden - Kollision mit Wildschwein

Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw VW-Golf ist am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr bei einer Kollision mit einem Wildschwein leicht verletzt worden. Die 37-Jährige befuhr die Sulinger Straße (L 202) als plötzlich ein Wildschwein die Straße kreuzte. Bei der Kollision mit dem Tier wurde die Fahrerin leicht verletzt, am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Das Wildschwein verendete nach der Kollision noch an der Unfallstelle.

Diepholz - Pkw nach Unfall zurückgelassen

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr einen offensichtlich verunfallten Pkw Mercedes an der Einmündung Sulinger Straße / Diepholzer Straße. Die Polizei fand einen im Seitenraum stehenden, beschädigten Pkw vor. Der Pkw war nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit und abgefahrener Reifen von der Straße abgekommen und im Seitenraum gelandet. Da von dem Fahrer keine Spur zu sehen war, wurde der Pkw von der Polizei geöffnet. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kanister mit Benzin gefüllt. Weiter lag im Kofferraum ein Absaugschlauch. Die Polizei stellte die Kanister und den Schlauch sicher. Auch der Pkw wurde zur weiteren Begutachtung abgeschleppt und zur Dienststelle gebracht. Hier warteten schon der vermutliche Fahrer und seine insgesamt vier Mitfahrer. Nach beendeter Spurensuche konnte der Pkw an den Fahrer ausgehändigt werden. Gegen den 29-jährigen Fahrer und auch seine vermutlichen Mitfahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell