Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Frau im Krankenfahrstuhl verletzt - Weyhe, Feuerwerkskörper ohne Erlaubnis gezündet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahrerin schwer verletzt

Die 81-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs (Krankenfahrstuhl) wurde am Donnerstagvormittag gegen 09.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Als sie in der Flöthestraße einen Fußgängerüberweg überqueren wollte, übersah ein Pkw die Frau und beide kollidierten. Der 55-jährige Pkw-Fahrer war in der Flöthestraße in Richtung Steinstraße unterwegs und übersah die Frau in ihrem Krankenfahrstuhl. Die 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der gesamte Schaden beträgt ca. 7000 Euro.

Diepholz - Unter Alkoholeinfluss und beleidigend

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw wurde am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr in der Straße Ovelgönne von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Bereits zu Beginn der Kontrolle viel eine Alkoholbeeinflussung auf. Ein Test ergab 1,8 Promille. Auf dem Weg zur Blutprobe und auch während der Blutprobe beleidigte und beschimpfte der 41-Jährige die Polizeibeamten. Nach der Blutprobe beschlagnahmte die Polizei den Führerschein und leitete gleich mehrere Strafanzeigen gegen den 41-Jährigen ein.

Neuenkirchen bei Bassum - Kollision mit Wildschwein

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin ist in der Nacht zum Freitag gegen 00.10 Uhr mit einem Wildschwein kollidiert und dabei verletzt worden. Die 56-Jährige befuhr die B 61 in Richtung Bassum, als ein Wildschwein die Straße kreuzte. Bei der Kollision des Pkw mit dem Wildschwein löste auch der Airbag aus. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Weyhe - Unerlaubt Feuerwerkskörper entzündet

Weil sie unerlaubt Feuerwerkskörper gezündet haben und dadurch u.a. Anwohner gestört haben, hat die Polizei in der Nacht zum Freitag gegen 00.00 Uhr drei Männer im Alter von 26, 27 und 34 Jahren aus Bremen in der Straße Sielacker kontrolliert. Die Männer hatten zuvor mehrfach Feuerwerkskörper unerlaubt gezündet, teilweise aus einem Pkw heraus. Die Polizei stellte die Feuerwerkskörper sicher und erteilte den Männern Platzverweise. Alle drei erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell