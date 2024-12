Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt, Einbrecher überrascht - Barnstorf, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt - Einbrecher überrascht

Ein Hausbewohner hat am Dienstagabend gegen 18.05 Uhr bei der Rückkehr zu seinem Wohnhaus einen Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte hatte in der Neu Eydelstedter Straße bei einem Wohnhaus eine Tür gewaltsam geöffnet und war dabei Schubläden zu durchwühlen, als der Bewohner nach Hause kam. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß vom Haus in einen nahegelegenen Wald. Bei seiner Flucht ließ er ein Fahrrad am Tatort zurück, was die Polizei sicherstellte (siehe Foto). Eine sofort eingeleitete Fahndung führte, auch aufgrund der Dunkelheit, nicht zum Auffinden des Täters. Hinweise, insbesondere zu dem Fahrrad, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagvormittag zwischen 10 und 12.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz zwischen der Volksbank und der Samtgemeinde ein Pkw Ford-Fiesta beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford geraten. Der Unbekannte flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen SUV. An dem Ford-Fiesta entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

