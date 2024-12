Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, E-Bike gestohlen - Okel, Handtasche aus Pkw erbeutet ---

Diepholz (ots)

Syke - E-Bike am Bahnhof entwendet

Am Sonntag wurde, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 21:30 Uhr, am Bahnhof Syke ein angeschlossenes E-Bike entwendet. Der Täter brach das Schloss auf und lies dieses vor Ort. Das entwendete E-Bike hat einen Wert von circa 3.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Okel - Diebstahl aus Pkw

Am Sonntagnachmittag, von 13:30 bis 15:30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe eines Pkws, welcher auf dem Parkplatz am Golfplatz stand, eingeschlagen. Aus dem Pkw konnte eine Handtasche samt Inhalt erbeutet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

