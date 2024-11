Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.11.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen / Uenzen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 29.11.2024, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, kam es auf der Uenzener Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrszeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Syke zu wenden. (Tel.: 04242-9690)

Twistringen - Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

In der Nacht von Donnerstag, 28.11.2024, auf Freitag, 29.11.2024, wurde durch bislang unbekannte Täter ein nicht zugelassener Transporter vom Hof eines in der Wildeshäuser Straße ansässigen Autohandels entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Syke zu wenden. (Tel.: 04242-9690)

Drentwede -Unfall zwischen Pkw und Omnibus

Am Freitag, den 29.11.2024, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Holzkrug / Bremer Straße (B51) zwischen einem 27-jährigen Pkw-Fahrer und einem 36-jährigen Omnibus-Fahrer. Der Omnibus war zum Zeitpunkt des Unfalls lediglich mit dem Busfahrer besetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000EUR, die Beteiligten blieben unverletzt.

