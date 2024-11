Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Pkw landet im Garten - Syke, Wem fehlt eine Mülltonne? - Stuhr, E-Scooter und Fußgängerin kollidieren ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Pkw landet im Garten

Ein alkoholisierter Fahrer ist mit seinem Pkw am Dienstagnachmittag gegen 17.55 Uhr an einer Kreuzung in der Neuenmarhorster Straße durch die Hecke in einen Garten gefahren. Der 60-jährige Fahrer befuhr zunächst die Neuenmarhorster Straße, kam dort nach rechts von der Straße ab und touchierte mehrere Bäume. Anschließend überquerte er ungebremst die Kreuzung Richtung Ellinghausen, fuhr durch eine Hecke und landete im Garten eines Wohnhauses. Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Nach der Blutprobe musste der 60-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Durch herumfliegende Teile wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 17000 Euro.

Syke - Wem fehlt eine Mülltonne?

Die Polizei hat bereits am 07.11.24 in der Nacht gegen 03.50 Uhr in der Nordwohlder Straße einen Mann kontrolliert, der zu Fuß mit einer Mülltonne unterwegs war. Über die Herkunft der Mülltonne konnte der Mann keine Angaben machen. Es handelt sich dabei um eine Plastikmülltonne der Kreisabfallwirtschaft. In der Tonne befanden sich mehrere Tüten mit Pfandflaschen. Die Polizei stellte die Mülltonne sicher und bittet den Besitzer sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Stuhr - E-Scooter und Fußgänger kollidieren

Ein 18-Jähriger ist mit einem E-Scooter am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Varreler Landstraße mit einer Fußgängerin kollidiert. Der 18-Jährige befuhr mit dem E-Scooter den Gehweg und übersah die 56-jährige Fußgängerin, die an einer Haltestelle auf den Bus wartete. Beide kollidierten und die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Fußgängerin.

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein geparkter Pkw BMW wurde am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am E-Center in der Schützenstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Danach ist der Verursacher geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der BMW war zwischen 15.30 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell