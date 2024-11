Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Bombendrohung an Schule ---

Diepholz (ots)

Am späten Sonntagabend erhielt die Lise-Meitner-Schule in Stuhr-Moordeich per Mail eine Bombendrohung. Anonym wurde darin für Montag eine Bombe in der Schule angedroht. In Absprache mit der Polizei entschied die Schulleitung noch am späten Abend kein Risiko einzugehen und den Schulunterricht am heutigen Montag ausfallen zu lassen. Die Lehrer, Schüler und Eltern wurden entsprechend informiert.

Am Montagmorgen kontrollierten Polizei und Hausmeister, dass auch wirklich niemand zu Schulbeginn in die Schule kam.

Im Anschluss haben Hundeführer der Polizei die Schule nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Die Durchsuchung aller Räume dauerte mehrere Stunden und führte nicht zum Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes.

Die Polizei ermittelt wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten".

