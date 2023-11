Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Durch Grenzkontrollen zwei Haftbefehle in Frankfurt (Oder) vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Einsatzkräfte nahmen am vergangenen Wochenende zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer in Frankfurt (Oder) fest.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte am Freitag, gegen 16:40 Uhr, den Insassen eines polnischen Taxis an der Frankfurter Stadtbrücke. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit Oktober dieses Jahres nach dem 43-Jährigen sucht. Das Amtsgericht Tiergarten hatte ihn im März 2019 wegen falscher uneidlicher Aussage zu 1.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Da der Mann diese nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Sonntag, gegen 13:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen 29-jährigen Letten in einem Reisebus auf der Bundesautobahn 12. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) gegen den Mann vorlag. Das Amtsgericht Kaufbeuren hatte ihn im Januar 2023 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. Da auch er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten Einsatzkräfte ihn ebenfalls in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

