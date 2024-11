POL-DH: --- Twistringen - Unkontrollierter Gasaustritt

Diepholz (ots) - Kirchdorf- Einbruch in Lagerhalle: In der Zeit von Donnerstagabend, 18:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Maschinenlagerhalle in der Straße Loge in 27245 Kirchdorf. Bislang unbekannte Täter drangen in die Lagerhalle ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei ...

