Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.11.2024

Diepholz (ots)

Kirchdorf- Einbruch in Lagerhalle:

In der Zeit von Donnerstagabend, 18:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Maschinenlagerhalle in der Straße Loge in 27245 Kirchdorf. Bislang unbekannte Täter drangen in die Lagerhalle ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Scholen- Pkw kollidiert mit Straßenbaum:

Am Freitagabend, den 22.11.2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bundesstraße 61 in Fahrtrichtung Sulingen. In Höhe Scholen überfuhr dieser, aus bislang unbekannter Ursache, zunächst eine Verkehrsinsel, verlor im Anschluss die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Straßenbaum im Wegeseitenraum. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Pkw war jedoch auf Grund des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell