Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwarme,Okel,Bassum, Transporter aufgebrochen - Stuhr, Auffahrunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Schwarme, Okel und Bassum - Transporter aufgebrochen

Insgesamt vier Transporter sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den drei Ortschaften aufgebrochen worden. Die Täter hatten es auf Werkzeuge aller Art abgesehen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. In Schwarme wurden in der Hoyaer Straße ein Peugeot Transporter und in der Breslauer Straße ein Mercedes Transporter aufgebrochen. In Syke-Okel, Zum Bruch, und in Bassum, Döhrener Kirchweg, wurden zwei Renault Transporter aufgebrochen. In allen Fällen öffneten die Täter gewaltsam eine seitliche Schiebetür der Transporter. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Delmenhorster Straße (B 322) in Groß Mackenstedt wurden am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer übersah die vor ihm verkehrsbedingt langsamer werdenden und anhaltenden Fahrzeuge und fuhr auf den Pkw eines 23-jährigen Fahrers auf. Dieser wurde auf den davorstehenden Pkw eines 68-jährigen Fahrers geschoben. Der 23-jährige Fahrer, der 68-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Stuhr - Einbruch in Imbisswagen

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Imbisswagen in Brinkum-Nord, Robert-Bosch-Straße, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Tür und entwendeten das Wechselgeld aus der Kasse. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

